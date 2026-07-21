С 1 августа 2026 года для внутренне перемещенных лиц вступят в силу сразу несколько важных изменений.

Часть переселенцев лишится права на жилищный ваучер, изменятся правила совмещения помощи с программой еОселя, а также вступят в силу новые решения относительно компенсаций, жилищных программ и государственной поддержки ВПЛ.

Подробнее о том, что именно изменится для ВПЛ с 1 августа 2026 года, читайте в материале.

Сейчас смотрят

Жилищные ваучеры: что изменится для ВПЛ с 1 августа

Для ВПЛ с 1 августа вступят в силу новые правила получения жилищных ваучеров. Часть переселенцев лишится права на государственную помощь, а воспользоваться ваучером в рамках программы еОселя можно будет только на обновленных условиях.

Новые правила призваны направить государственную поддержку в первую очередь на ВПЛ, не имеющих собственного жилья и других возможностей его приобрести.

После 1 августа жилищный ваучер не будет назначаться переселенцам, которые после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным образом отчуждили принадлежащее им жилье. Также помощь не смогут получить ВПЛ, которые уже воспользовались программой еОселя или зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.

В то же время новые ограничения не будут распространяться на ВПЛ, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до вступления изменений в силу.

Использовать жилищный ваучер в сочетании с программой еОселя отныне можно будет только по одной схеме: сначала получить ваучер, а затем использовать его в качестве первого взноса по ипотеке.

ВПЛ-ветераны смогут получить до 95 тыс. грн: кто имеет право

Ветераны, полностью или частично потерявшие зрение во время защиты Украины, в частности ВПЛ, могут получить до 95 тыс. грн целевой помощи. Прием заявлений уже начался.

Средства от Красного Креста будут поступать на специальные счета с 1 августа по 30 октября 2026 года. Их можно использовать для обустройства жилья и приобретения бытовой техники и адаптивных средств, необходимых для безопасной и комфортной жизни.

На выбор доступны 26 видов техники, в частности смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивные бытовые приборы и специализированные навигационные системы. Подать заявление можно лично, через представителя, по почте или онлайн в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства, а для ВПЛ — по адресу фактического проживания.

Новый закон о правах ВПЛ: что изменится для ВПЛ

1 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12301, который комплексно обновил законодательство о внутренне перемещенных лицах.

Как пояснила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, этот закон изменяет правила поддержки ВПЛ:

отменяет бумажные справки;

вводит оценку индивидуальных потребностей для назначения помощи;

расширяет жилищные программы;

гарантирует переселенцам полный объем прав независимо от регистрации.

Шуляк пояснила, что одной из ключевых нововведений станет отказ от бумажной справки ВПЛ. В дальнейшем подтверждением статуса будет электронная выписка из государственного реестра, что должно упростить доступ к государственным услугам.

Закон также предусматривает новый подход к предоставлению государственной поддержки. Размер помощи будет определяться с учетом индивидуальных потребностей человека или семьи, а не только исходя из формального статуса переселенца.

Отдельный блок изменений касается обеспечения жильем. Для ВПЛ расширят возможности получения льготных кредитов, приобретения жилья в собственность, субсидированной аренды и других долгосрочных механизмов поддержки. Кроме того, документ уточняет базовые понятия, связанные с внутренним перемещением, адаптацией и реинтеграцией, чтобы привести законодательство в соответствие с современными потребностями переселенцев.

Компенсации для ВПЛ: что изменит новое решение правительства

Правительство приняло новые решения по социальной поддержке украинцев, пострадавших от войны. В частности, для мест временного проживания ВПЛ срок оформления компенсации увеличен с 60 до 90 дней, если переселенцы утратили документы из-за войны.

Кроме того, подтвердить повреждение или уничтожение жилья теперь можно будет с помощью акта дистанционного обследования. Это должно упростить доступ к государственным компенсациям, особенно в районах, где провести очную проверку невозможно из-за ситуации с безопасностью.

Еще одно изменение касается услуг Пенсионного фонда. В электронном кабинете украинцы смогут просматривать информацию о назначении компенсаций, причинах отказа, расчете выплат и уже начисленных средствах.

Также правительство утвердило порядок предоставления субвенций на обеспечение жильем детских домов семейного типа. Первоочередную поддержку получат семьи, которые эвакуировались из-за войны, лишились жилья или возвращаются в Украину после пребывания за рубежом. На реализацию программы в госбюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.