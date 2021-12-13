13 грудня близько 15.10 у Черкасах із мосту кохання, що в парку Сосновий бір, зістрибнула 21-річна дівчина.

Медикам, які прибули на виклик, довелось констатувати смерть.

Трагічну звістку повідомив директор комунального підприємства Дирекція парків Сергій Рубан.

– Міст кохання був зачинений воротами з обох боків від самого ранку. Дівчина, яка сьогодні зістрибнула з нього, перелізла через зачинені ворота, піднялась на середину мосту, й стрибнула вниз, – пояснює Сергій Рубан.

Через низку самогубств на цьому місці під час есії міської ради порушували питання щодо закриття мосту.

Однак, на переконання Сергія Рубана, сьогоднішній випадок доводить, що якщо людина хоче вкоротити собі віку, стрибнувши з цього мосту, то його закриття не вирішить проблему.

Цього тижня КП Дирекція парків звернеться до міськради, щоб у Програмі соціально-економічного розвитку на 2022 рік передбачили кошти для убезпечення мосту.

Менше двох тижнів тому, 3 грудня, із цього ж мосту стрибнув та загинув 19-річний хлопець.

Джерело: Сергій Рубан