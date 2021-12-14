14 декабря суд избрал меру пресечения 16-летнему виновнику резонансного ДТП в Луцке, которое произошло два дня назад.

Несовершеннолетний будет находиться под круглосуточным домашним арестом два месяца. Мера пресечения предусматривает также посещение занятий в училище.

Таким образом судья поддержал сторону обвинения, которая требовала именно такую меру пресечения для несовершеннолетнего.

Как передает с места происшествия журналистка Фактов ICTV Екатерина Курбанова, для 16-летнего парня не ходатайствовали о содержании под стражей, поскольку он не смог бы оказать давление на свидетелей, ведь последних уже опросили.

Сам подозреваемый общаться с представителями СМИ отказался. На вопрос о том, сожалеет ли о случившемся 12 декабря, не ответил.

Мать несовершеннолетнего во время судебного слушания отметила, что очень сожалеет из-за того, что натворил ее сын, и отметила, что он должен понести справедливое наказание, которого заслуживает.

2 месяца домашнего ареста: 16-летнему виновнику ДТП в Луцке избрали меру пресечения / 4 фотографии

Напомним, что резонансное ДТП в Луцке произошло 12 декабря.

16-летний водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу. В результате аварии телесные повреждения получили шесть человек.

После этого авто врезалось в дерево и дорожный знак, а затем водитель и его товарищи (все они являются студентами первого курса Луцкого высшего профессионального училища, – Ред.), пытались скрыться с места происшествия.

Позже их задержали правоохранители.