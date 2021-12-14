14 грудня суд обрав запобіжний захід 16-річному винуватцеві резонансної ДТП у Луцьку, що сталася два дні тому.

Неповнолітній перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Запобіжний захід передбачає також відвідування занять в училищі.

Таким чином суддя підтримав сторону обвинувачення, яка вимагала саме такий запобіжний захід для неповнолітнього.

Як передає з місця події журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова, для 16-річного хлопця не клопотали про тримання під вартою, оскільки він не зміг би чинити тиск на свідків, адже останніх вже опитали.

Сам підозрюваний спілкуватися з представниками ЗМІ відмовився. На запитання про те, чи шкодує про те, що трапилося 12 грудня, не відповів.

Мати неповнолітнього під час судового слухання зазначила, що дуже шкодує через те, що накоїв її син, та зауважила, що він має понести справедливе покарання, на яке заслуговує.

2 місяці домашнього арешту: 16-річному винуватцеві ДТП у Луцьку обрали запобіжний захід / 4 фотографии

Нагадаємо, що резонансна ДТП у Луцьку сталася 12 грудня.

16-річний водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу. Унаслідок аварії тілесні ушкодження дістали шестеро осіб.

Після цього авто врізалось у дерево і дорожній знак, а потім водій та його товариші (усі вони є студентами першого курсу Луцького вищого професійного училища, – Ред.), намагалися втекти з місця події.

Згодом їх затримали правоохоронці.