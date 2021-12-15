Конфликтовал с земляком: стало известно, кто убил 41-летнего украинца в Польше

В Польше задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве земляка. Тело 41-летнего украинца с многочисленными травмами обнаружили накануне.

Инцидент произошел в городе Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства. Приехавшие на вызов полицейские пытались реанимировать пострадавшего, но медикам пришлось констатировать смерть мужчины.

Известно, что свидетелями по делу являются сразу 10 человек. Восемь украинцев и два грузина подтвердили, что убийцей мужчины является 31-летний гражданин Украины.

В тот вечер между мужчинами возник конфликт, быстро переросший в драку. Нападающий жестоко избил соседа кулаками и ногами, после чего нанес несколько ударов металлической корзиной по лицу.

Поняв, что натворил, 31-летний мужчина скрылся с места убийства. Впоследствии его разыскали в городе Шиманувка (около 175 км от Томашова-Мазовецкого).

Что грозит задержанному

В ходе допроса 31-летний украинец признался в убийстве своего земляка. Также известно, что у ранее подозреваемого уже были проблемы с законом в Польше.

13 декабря мужчина получил уведомление о подозрении, а уже на следующий день, согласно решению суда, его арестовали на 90 дней. За совершенное мужчине может грозить пожизненное заключение.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Источник: Policja Lodzka

Фото: Policja Lodzka