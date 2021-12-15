Конфликтовал с земляком: стало известно, кто убил 41-летнего украинца в Польше

В Польше задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве земляка. Тело 41-летнего украинца с многочисленными травмами обнаружили накануне.
Инцидент произошел в городе Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства. Приехавшие на вызов полицейские пытались реанимировать пострадавшего, но медикам пришлось констатировать смерть мужчины.
Известно, что свидетелями по делу являются сразу 10 человек. Восемь украинцев и два грузина подтвердили, что убийцей мужчины является 31-летний гражданин Украины.
В тот вечер между мужчинами возник конфликт, быстро переросший в драку. Нападающий жестоко избил соседа кулаками и ногами, после чего нанес несколько ударов металлической корзиной по лицу.
Поняв, что натворил, 31-летний мужчина скрылся с места убийства. Впоследствии его разыскали в городе Шиманувка (около 175 км от Томашова-Мазовецкого).
Что грозит задержанному
В ходе допроса 31-летний украинец признался в убийстве своего земляка. Также известно, что у ранее подозреваемого уже были проблемы с законом в Польше.
13 декабря мужчина получил уведомление о подозрении, а уже на следующий день, согласно решению суда, его арестовали на 90 дней. За совершенное мужчине может грозить пожизненное заключение.
Досудебное расследование по делу продолжается.
Источник: Policja Lodzka
Фото: Policja Lodzka