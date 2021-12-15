Конфліктував з земляком: стало відомо, хто вбив 41-річного українця в Польщі

У Польщі затримали 31-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві земляка. Тіло 41-річного українця з численними травмами знайшли напередодні.

Інцидент стався у місті Томашув-Мазовецький Лодзького воєводства. Поліцейські, які приїхали на виклик, намагалися реанімувати постраждалого, але медикам довелося констатувати смерть чоловіка.

Відомо, що свідками у справі є одразу 10 осіб. Восьмеро українців та двоє грузинів підтвердили, що вбивцею чоловіка є 31-річний громадянин України.

Того вечора між чоловіками виник конфлік, який швидко переріс у бійку. Нападник жорстоко побив сусіда кулаками і ногами, після чого наніс декілька ударів металевим кошиком по обличчю.

Зрозумівши, що накоїв, 31-річний чоловік втік з місця вбивства. Згодом його розшукали в місті Шиманувка (близько 175 км від Томашова-Мазовецького).

Що загрожує затриманому

Під час допиту 31-річний українець зізнався у вбивстві свого земляка. Також відомо, що раніше підозрюваний вже мав проблеми із законом у Польщі.

13 грудня чоловік отримав повідомлення про підозру, а вже наступного дня, згідно з рішенням суду, його заарештували на 90 днів. За скоєне чоловіку може загрожувати довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у справі триває.

Джерело: Policja Lodzka

Фото: Policja Lodzka