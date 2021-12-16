Созналась, что душила ремнем: в Киеве 24-летняя мать убила собственного ребенка

В Киеве 24-летняя женщина убила свою дочь. Девочке было всего два года.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Предварительно установлено, что молодая мать не могла справиться с плачем девочки.

В порыве злости она схватила ремень для одежды и удушила им свою дочь. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть ребенка.

Когда на место убийства приехали полицейские, мать призналась в содеянном.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. В ближайшее время 24-летней женщине изберут меру пресечения. За совершенное ей грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.

Учитывая циничность содеянного, столичная прокуратура взяла досудебное расследование на особый контроль.