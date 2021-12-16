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Зізналась, що душила ременем: у Києві 24-річна матір вбила власну дитину

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Зізналась, що душила ременем: у Києві 24-річна матір вбила власну дитину

У Києві 24-річна дівчина вбила свою доньку. Дівчинці було лише два роки.

Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Попередньо встановлено, що молода матір не могла впоратися із плачем дівчинки.

У пориві злості вона схопила ремінь для одягу і задушила ним свою доньку. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть дитини.

Коли на місце вбивства приїхали поліцейські, матір зізналася у скоєному.

Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) КК України. Найближчим часом 24-річній дівчині оберуть запобіжний захід. За скоєне їй загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці.

Враховуючи цинічність скоєного, столична прокуратура взяла досудове розслідування на особливий контроль.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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