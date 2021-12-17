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Подростку из Хмельницкого грозит до 12 лет тюрьмы за детское порно в Telegram

Наташа Тарчевська редактор ленты
Подростку из Хмельницкого грозит до 12 лет тюрьмы за детское порно в Telegram

В Хмельницком школьник зарабатывал на распространении детского порно в соцсетях. За это ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

Инцидент произошел в областном центре. Следователи установили, что юноша был частым посетителем тематических форумов для взрослых. После регистрации он загружал фото и видеоматериалы на свой компьютер.

В дальнейшем запретный контент, где фигурировали малолетние дети, он распространял в частном Telegram-канале.

Предварительно установлено, что доступ к детскому порно подросткам открывался только за финансовое вознаграждение.

— Во время обысков в его доме были изъяты компьютер и мобильный телефон, на которых находились доказательства его причастности к преступлению, — говорится в сообщении.

В то же время, информацию о возрасте и месте обучения парня правоохранители не разглашают.

17 декабря обвинительный акт был направлен в суд. Подростка будут судить по ч.ч. 3-5 ст. 301 (Распространение детской порнографии в сети Интернет) УК Украины.

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Источник: Хмельницкая областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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