Підлітку з Хмельницького загрожує до 12 років в’язниці за дитяче порно в Telegram

У Хмельницькому школяр заробляв на розповсюдженні дитячого порно у соцмережах. За це йому загрожує від семи до дванадцяти років в’язниці.

Інцидент стався в обласному центрі. Слідчі встановили, що хлопець був частим відвідувачем тематичних форумів для дорослих. Після реєстрації він завантажував фото- та відеоматеріали на свій комп’ютер.

В подальшому заборонений контент, де фігурували малолітні діти, він розповсюджував у приватному Telegram-каналі.

Попередньо встановлено, що доступ до дитячого порно підліток відкривав лише за фінансову винагороду.

– Під час обшуків у його оселі було вилучено комп’ютер та мобільний телефон, на яких знаходились докази його причетності до злочину, – йдеться у повідомленні.

Водночас інформацію про вік та місце навчання хлопця правоохоронці не розголошують.

17 грудня обвинувальний акт було направлено до суду. Підлітка судитимуть за ч.ч. 3-5 ст. 301 (Розповсюдження дитячої порнографії у мережі Інтернет) КК України.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура