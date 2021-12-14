Грозит пожизненное: в Чернигове 56-летний мужчина насиловал девушек и снимал порно

В Чернигове будут судить 56-летнего мужчину, который за последние три года совершил ряд половых преступлений. Его жертвами стали девушки в возрасте от 13 до 20 лет.

Следователям удалось раскрыть три изнасилования обвиняемым потерпевших в возрасте 17-20 лет, а также два эпизода вступления в половые отношения с 15-летней девушкой.

Кроме этого, жертвой насильника стала 13-летняя девочка. Все свои преступления мужчина скрытно снимал на видео и хранил у себя дома.

В качестве стратегии обвиняемый выбрал знакомиться с девушками, находившимися в сложных жизненных обстоятельствах. Зная об этом, мужчина заманивал своих жертв деньгами.

Сначала он говорил, что будет платить за уборку в своем доме, однако на самом деле все заканчивалось изнасилованием. В случае отказа мужчина манипулировал и даже угрожал девушкам расправой.

Во время обысков в его доме была изъята компьютерная техника и десятки видео сексуального характера.

В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела. Уголовное производство открыто по ч.ч. 2, 3 ст. 152, ч. 6 ст. 153 УК, ч.ч. 1, 2 ст. 155, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины.

Инкриминируемые обвиняемому статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Источник: Черниговская областная прокуратура