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Сидение вылетело на дорогу: в ДТП на Винничине столкнулись два жигуля, есть пострадавшие

Наташа Тарчевська редактор ленты
Сидение вылетело на дорогу: в ДТП на Винничине столкнулись два жигуля, есть пострадавшие

В результате ДТП в Винницкой области пострадали четыре человека. Столкнулись два автомобиля ВАЗ, оба водителя были трезвыми.

Инцидент произошел 17 декабря в Гайсинском районе.

Следствие предварительно установило, что 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 направлялся в Бершадь.

Сидение вылетело на дорогу: в ДТП на Винничине столкнулись два жигуля, есть пострадавшие / 4 фотографии

Когда он выезжал со второстепенной дороги на перекрестке, не успел отдать предпочтение в движении автомобилю ВАЗ 2101. Именно тогда и произошло столкновение.

Среди пострадавших – три пассажирки ВАЗ 2101 и его 65-летний водитель. С телесными повреждениями их госпитализировали в Бершадскую районную больницу.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Оба жигуля отвезли на арестплощадку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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