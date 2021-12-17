Внаслідок ДТП у Вінницькій області постраждало четверо осіб. Зіткнулися два автомобілі ВАЗ, обоє водіїв були тверезими.

Інцидент стався 17 грудня в Гайсинському районі.

Слідство попередньо встановило, що 41-річний водій автомобіля ВАЗ 2104 прямував до міста Бершадь.

Сидіння вилетіло на дорогу: в ДТП на Вінничині в зіткнулися два жигулі, є постраждалі / 4 фотографии

Коли він виїжджав із другорядної дороги на перехресті, не встиг надати перевагу в русі автомобілю ВАЗ 2101. Саме тоді й відбулося зіткнення.

Серед постраждалих – три пасажирки ВАЗ 2101 та його 65-річний водій. З тілесними ушкодженнями їх госпіталізували у Бершадську районну лікарню.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Обидва жигулі відвезли на арештмайданчик.