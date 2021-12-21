Грозит пожизненное: на Харьковщине женщина спланировала убийство брата своего сожителя

В Харьковской области 38-летняя женщина убила брата своего сожителя, потому что тот “мешал” им жить вместе.

Инцидент произошел в селе Литвиново Богодуховского района. Днем 19 декабря у женщины возник очередной бытовой конфликт с братом возлюбленного.

Она схватила нож и ударила мужчину в грудь. Долго не думая, она побежала к соседям и попросила вызвать скорую помощь. Где в это время находился сожитель подозреваемой, не сообщается.

Смертельное ранение женщина объяснила тем, что брат ее мужа “сам упал на нож”. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 44-летнего мужчины.

В ходе общения с полицией женщина призналась в убийстве. Выяснилось, что раньше она уже отбывала наказание в местах лишения свободы.

По данному факту было открыто производство по п.13 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.