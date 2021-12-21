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Загрожує довічне: на Харківщині жінка спланувала вбивство брата свого співмешканця

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Загрожує довічне: на Харківщині жінка спланувала вбивство брата свого співмешканця

У Харківській області 38-річна жінка вбила брата свого співмешканця, бо той “заважав” їм жити разом.

Інцидент стався у селі Литвинове Богодухівського району. Вдень 19 грудня у жінки виник черговий побутовий конфлікт із братом коханого.

Вона схопила ніж і вдарила чоловіка у груди. Довго не думаючи, вона побігла до сусідів і попросила викликати швидку допомогу. Де в цей час перебував співмешканець підозрюваної, не повідомляється.

Смертельне поранення жінка пояснила тим, що брат її чоловіка “сам упав на ніж”. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть 44-річного чоловіка.

Під час спілкування з поліцією жінка зізналася у вбивстві. З’ясувалося, що раніше вона вже відбувала покарання у місцях позбавлення волі.

За даним фактом було відкрито провадження за п.13 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Якщо вину жінки буде доведено, їй загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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