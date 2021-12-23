Пусть идет в тюрму: что рассказала мать, которую под Радомышлем порезал родной сын

В Житомирской области в реанимацию попала женщина, которую порезал родной сын. Мать отказала ему, когда тот захотел отнять ее пенсию.

Инцидент произошел в селе Моделов, что возле Радомышля. Пенсионерка и ее 52-летний сын проживают по соседству, и в тот день мужчина пришел в гости, чтобы попросить денег.

Мать дала ему всего 20 гривен, и в разгар спора Юрий схватил большой столовый нож и ударил его в живот.

Оставив 73-летнюю мать одну дома, мужчина спокойно вернулся домой и рассказал все жене. Она первой бросилась на помощь женщине и вызвала скорую.

Что рассказала мать

Нина Закревская с трудом выжила после злостного нападения родного сына.

Во время операции врачи обнаружили рану желудка, большого сальника с массивным кровотечением в брюшную полость. Учитывая почтенный возраст и сопутствующую патологию, состояние женщины – стабильно тяжелое.

В ответ на то, какого наказания заслуживает нападающий, Нина Закревская заявила, что ее сын должен сидеть в тюрьме.

– Пусть сажают. Он заслужил. Хотя это мой сын. 52 года и еще ума не набрался. Никогда! Никогда раньше не хватался за нож. Бить – бил, да, еще и как бил. А когда уже с ножом – это впервые, — уверяет пенсионерка.

Выяснилось, что к матери за деньгами 52-летний Юрий наведался нетрезвым. Как подтвердили соседи, у мужчины нет постоянной работы и он часто выпивает, после чего и становится агрессивным.

В свое время из-за агрессии и ревности Юрий даже отсидел четыре года в местах лишения свободы, за разбойное нападение на военного. Сейчас он тоже осужден условно – за кражу кур у соседки.

Однако на этот раз большую сумму денег у матери мужчина требовал не на выпивку, а на дорогу в районный центр, где его ждала встреча с полицейскими, чтобы “отметиться” в рамках условного срока.

– Ему дали условный срок, у него не было денег поехать, а я пенсию еще не получила. Я всегда даю там на эту дорогу в Радомышль, — подтвердила мать.

Что говорят в полиции

При задержании Юрий не оказывал никакого сопротивления: более того, он сразу признал свою вину в совершенном. Экспертиза доказала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд уже избрал горе-сыну меру пресечения. Пока будет продолжаться следствие, он будет находиться в СИЗО. За тяжелое травмирование матери мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.