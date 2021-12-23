Нехай іде до в’язниці: що розповіла мати, яку під Радомишлем порізав рідний син

На Житомирщині до реанімації потрапила жінка, яку порізав рідний син. Матір відмовила йому, коли той захотів забрати усю її пенсію.

Інцидент стався у селі Моделів, що біля Радомишля. Пенсіонерка та її 52-річний син проживають по сусідству, і того дня чоловік зайшов у гості, аби попросити грошей.

Матір дала йому лише 20 гривень, і в розпал суперечки Юрій схопив великий столовий ніж і вдарив її у живіт.

Залишивши 73-річну матір одну вдома, чоловік спокійно повернувся додому і розповів усе дружині. Вона першою кинулася на допомогу жінці і викликала швидку.

Що розповіла матір

Ніна Закревська ледве вижила після злісного нападу рідного сина.

Під час операції лікарі виявили рану шлунку, великого сальника із масивню кровотечею в черевну порожнину. Враховуючи поважний вік та супутню патологію, стан жінки – стабільно важкий.

У відповідь на те, якого покарання заслуговує нападник, Ніна Закревська заявила, що її син повинен сидіти у в’язниці.

– Хай садять. Він заробив. Хоч це мій син. 52 роки і ще розуму не набрався. Ніколи! Ніколи раніше не хапався за ножа. Бити – бив, да, ще й добре бив. А коли уже з ножем – це вперше, – запевняє пенсіонерка.

З’ясувалося, що до матері за грошима 52-річний Юрій навідався нетверезим. Як підтвердили сусіди, чоловік не має постійної роботи і часто випиває, після чого й стає агресивним.

Свого часу через агресію та ревнощі Юрій навіть відсидів чотири роки у місцях позбавлення волі, за розбійний напад на військового. Зараз він теж засуджений умовно – за крадіжку курей у сусідки.

Проте цього разу велику суму грошей у матері чоловік вимагав не на випивку, а на дорогу в районний центр, де на нього чекала зустріч з поліцейськими, щоб “відзначитися” в рамках умовного терміну.

– Йому дали умовний термін, у його не було грошей поїхати, а я пенсію ще не получила. Бо я завжди даю там на цю дорогу в Радомишль, – підтвердила матір.

Що кажуть у поліції

Під час затримання Юрій не чинив жодного опору: більше того, він відразу визнав свою вину у скоєному. Експертиза довела, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Суд вже обрав горе-сину запобіжний захід. Поки триватиме слідство, він перебуватиме у СІЗО. За тяжке травмування матері чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.