В среду, 8 июля, отмечается Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, День бодиарта и Всемирный день раскрытия информации.

Православная церковь сегодня чтит память великомученика Прокопия. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 8 июля 2026 года

Православные верующие 8 июля вспоминают святого Прокопия — великомученика, который жил и пострадал во времена императора Диоклетиана.

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Он был родом из Иерусалима. Уже с юных лет Прокопий вел благочестивую христианскую жизнь, изучал Священное писание, был чтецом при церкви в Скитополе.

Когда святого заключили в тюрьму, он отказался поклоняться идолам и мужественно признал свою веру во Христа. Святому отрубили голову в 303 году в Кесарии Палестинской.

Кто празднует день ангела 8 июля 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Савва и Федор. Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями здоровья, достатка и благополучия.

Что нельзя делать 8 июля 2026 года

В этот день запрещено выяснять отношения, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жестокость или равнодушие.

Народные приметы не советуют отправляться в дальнюю дорогу, она может оказаться опасной. Также не стоит идти в лес и купаться в реках и озерах.

Что можно делать сегодня

Святому Прокопию в этот день обязательно молились об избавлении от болезней и защите от разных бед. Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде. Вечер лучше посвятить родным.

Согласно лунному календарю, 8 июля важно концентрироваться на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Сбалансируйте высокую активность с отдыхом.

Народные приметы на 8 июля 2026 года

После обеда дождь идет — непогода будет затяжной.

Злые пчелы — к сильной жаре.

Нет дождя — пойдет дождь на Илью (20 июля).

Жаркий день — к плохому урожаю грибов.

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