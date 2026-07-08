Какой праздник 8 июля 2026 и что предвещает жаркая погода
В среду, 8 июля, отмечается Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, День бодиарта и Всемирный день раскрытия информации.
Православная церковь сегодня чтит память великомученика Прокопия. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 8 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 8 июля 2026 года
- Что нельзя делать 8 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 8 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 8 июля 2026 года
Православные верующие 8 июля вспоминают святого Прокопия — великомученика, который жил и пострадал во времена императора Диоклетиана.
Он был родом из Иерусалима. Уже с юных лет Прокопий вел благочестивую христианскую жизнь, изучал Священное писание, был чтецом при церкви в Скитополе.
Когда святого заключили в тюрьму, он отказался поклоняться идолам и мужественно признал свою веру во Христа. Святому отрубили голову в 303 году в Кесарии Палестинской.
Кто празднует день ангела 8 июля 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Савва и Федор. Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями здоровья, достатка и благополучия.
Что нельзя делать 8 июля 2026 года
В этот день запрещено выяснять отношения, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жестокость или равнодушие.
Народные приметы не советуют отправляться в дальнюю дорогу, она может оказаться опасной. Также не стоит идти в лес и купаться в реках и озерах.
Что можно делать сегодня
Святому Прокопию в этот день обязательно молились об избавлении от болезней и защите от разных бед. Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде. Вечер лучше посвятить родным.
Согласно лунному календарю, 8 июля важно концентрироваться на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Сбалансируйте высокую активность с отдыхом.
Народные приметы на 8 июля 2026 года
- После обеда дождь идет — непогода будет затяжной.
- Злые пчелы — к сильной жаре.
- Нет дождя — пойдет дождь на Илью (20 июля).
- Жаркий день — к плохому урожаю грибов.