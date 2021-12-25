Пила слишком много водки: жителя Харьковщины осудили за поджог собственной жены

В Харьковской области за убийство жены с особой жестокостью осудили 51-летнего мужчину. Он облил женщину бензином и поджег.

Ужасный инцидент произошел в марте прошлого года в Первомайском. Причиной ссоры между супругами стало то, что мужчина упрекнул жену в том, что она злоупотребляет спиртным.

В то же время, скандал он начал тогда, когда и сам находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчина допил всю водку, которая была дома, он молча вышел из дома и пошел в гараж.

Оттуда он принес полную бутылку со смесью бензина и масла. Без всяких предупреждений мужчина облил этой жидкостью свою жену, которая в это время сидела на диване.

Позже на допросе подозреваемый признал, что его жертва пыталась выбежать из дома, однако он закрыл все двери.

Мужчина толкнул ее на диван, бросил зажженную спичку, и пламя моментально опрокинулось на женщину.

Дым из дома вовремя увидели соседи и сообщили об этом дочери пострадавшей, которая сразу же бросилась на спасение матери.

В реанимацию женщину госпитализировали с 30% ожогами поверхности тела: через сутки она скончалась.

Что решил суд

Во время досудебного расследования горе-муж не отрицал своей вины.

В то же время, он пытался заверить правоохранителей, что после поджога он пошел спать в соседнюю комнату и не помнил, что было дальше.

Приговором Первомайского районного суда 51-летний мужчину признали виновным и назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Пока приговор не вступил в законную силу, подсудимый имеет право на апелляционное обжалование.

Источник: Харьковская областная прокуратура