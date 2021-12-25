Пила забагато горілки: жителя Харківщини засудили за підпал власної дружини

На Харківщині за вбивство дружини з особливою жорстокістю засудили 51-річного чоловіка. Він облив жінку бензином і підпалив.
Жахливий інцидент стався у березні минулого року у місті Первомайський. Причиною сварки між подружжям стало те, що чоловік дорікнув дружині тим, що вона зловживає спиртним.
Водночас скандал він розпочав тоді, коли й сам перебував у стані алкогольного сп’яніння. Коли чоловік допив усю горілку, що була вдома, він мовчки вийшов з будинку і пішов до гаража.
Звідти він приніс повну пляшку із сумішшю бензину і масла. Без жодних попереджень чоловік облив цією рідиною свою дружину, яка в цей час сиділа на дивані.
Згодом на допиті підозрюваний зізнався, що його жертва намагалася втекти з дому, однак він зачинив усі двері.
Чоловік штовхнув її на диван, кинув запалений сірник, і полум’я моментально перекинулося на жінку.
Дим із будинку вчасно побачили сусіди і повідомили про це доньку постраждалої, яка відразу кинулася на порятунок матері.
До реанімації жінку госпіталізували з 30% опіками поверхні тіла: через добу вона померла.
Що вирішив суд
Під час досудового розслідування горе-чоловік не заперечував своєї вини.
Водночас він намагався запевнити правоохоронців, що після підпалу він пішов спати у сусідню кімнату і не пам’ятав, що було далі.
Вироком Первомайського районного суду 51-річного чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді десяти років позбавлення волі.
Наразі вирок не набрав законної сили, тому зараз підсудний має право на апеляційне оскарження.
Джерело: Харківська обласна прокуратура