Пила забагато горілки: жителя Харківщини засудили за підпал власної дружини

На Харківщині за вбивство дружини з особливою жорстокістю засудили 51-річного чоловіка. Він облив жінку бензином і підпалив.

Жахливий інцидент стався у березні минулого року у місті Первомайський. Причиною сварки між подружжям стало те, що чоловік дорікнув дружині тим, що вона зловживає спиртним.

Водночас скандал він розпочав тоді, коли й сам перебував у стані алкогольного сп’яніння. Коли чоловік допив усю горілку, що була вдома, він мовчки вийшов з будинку і пішов до гаража.

Звідти він приніс повну пляшку із сумішшю бензину і масла. Без жодних попереджень чоловік облив цією рідиною свою дружину, яка в цей час сиділа на дивані.

Згодом на допиті підозрюваний зізнався, що його жертва намагалася втекти з дому, однак він зачинив усі двері.

Чоловік штовхнув її на диван, кинув запалений сірник, і полум’я моментально перекинулося на жінку.

Дим із будинку вчасно побачили сусіди і повідомили про це доньку постраждалої, яка відразу кинулася на порятунок матері.

До реанімації жінку госпіталізували з 30% опіками поверхні тіла: через добу вона померла.

Що вирішив суд

Під час досудового розслідування горе-чоловік не заперечував своєї вини.

Водночас він намагався запевнити правоохоронців, що після підпалу він пішов спати у сусідню кімнату і не пам’ятав, що було далі.

Вироком Первомайського районного суду 51-річного чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді десяти років позбавлення волі.

Наразі вирок не набрав законної сили, тому зараз підсудний має право на апеляційне оскарження.

Джерело: Харківська обласна прокуратура