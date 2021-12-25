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Собирался к подруге в Винницу: 17-летний подросток был найден замерзшим на огороде

Наташа Тарчевська редактор ленты
Собирался к подруге в Винницу: 17-летний подросток был найден замерзшим на огороде

Под Винницей трагически скончался 17-летний подросток. Его тело обнаружили на огороде возле собственного дома.

Инцидент произошел вечером 24 декабря в селе Новый Город. Об исчезновении мальчика сообщила знакомая его отца.

В тот день подросток планировал поехать в гости к своей подруге в Винницу.

Поиски длились сутки

Правоохранители оперативно установили, что с момента исчезновения 17-летний парень не покидал пределы своего села.

В течение 24 декабря была проведена проверка всех магазинов, кафе и других мест, где обычно собирается молодежь. Дополнительные силы были направлены на поиск подростка в соседних селах.

В полдень 25 декабря в ходе повторного осмотра территории домохозяйства, где мальчик проживал вместе с папой, полицейские обнаружили его мертвым на огороде.

Причина смерти

Отец погибшего подростка подтвердил, что мать умерла, когда он был еще маленьким. С тех пор их семья состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках следствия тело 17-летнего парня направлено на судмедэкспертизу. По предварительной информации, причиной смерти могло стать переохлаждение.

Никаких следов насильственной смерти на теле подростка не было обнаружено. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Источник: Нацполиция

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