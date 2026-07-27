Во вторник, 28 июля, применение мер ограничения поставок электроэнергии в Украине не прогнозируется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, во вторник, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что использование мощных электроприборов лучше перенести на дневные часы – с 10:00 до 15:00.

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— Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, — отметили в компании.

Напомним, в результате вражеских обстрелов по состоянию на утро 27 июля были обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Потребление электроэнергии в Украине в понедельник, 27 июля, снизилось. По состоянию на 09:30 показатель был на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным временем пятницы, 24 июля.

Снижение связано с благоприятной солнечной погодой по всей стране. Из-за этого бытовые солнечные электростанции работают эффективнее, что позволяет уменьшить объемы потребления электроэнергии из общей сети.

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