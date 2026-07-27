Графики отключения света 28 июля: будут ли ограничения в Украине
Во вторник, 28 июля, применение мер ограничения поставок электроэнергии в Украине не прогнозируется.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, во вторник, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Отмечается, что использование мощных электроприборов лучше перенести на дневные часы – с 10:00 до 15:00.
— Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, — отметили в компании.
Напомним, в результате вражеских обстрелов по состоянию на утро 27 июля были обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Потребление электроэнергии в Украине в понедельник, 27 июля, снизилось. По состоянию на 09:30 показатель был на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным временем пятницы, 24 июля.
Снижение связано с благоприятной солнечной погодой по всей стране. Из-за этого бытовые солнечные электростанции работают эффективнее, что позволяет уменьшить объемы потребления электроэнергии из общей сети.