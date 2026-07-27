Украина хочет, чтобы прототип европейской системы противодействия баллистическим ракетам под кодовым названием Freyja был готов в первой половине следующего года.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Украины Давид Алоян, который отвечает за этот проект, пишет Reuters.

Система ПРО Freyja: когда планируют создать прототип

Давид Алоян сообщил, что международный руководящий комитет, который должен оценить расходы на исследования и разработку системы, в ближайшее время должен впервые собраться.

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Лидеры 10 европейских стран, среди которых президент Украины Владимир Зеленский, а также представители около десятка оборонных компаний собрались на саммите в Париже две недели назад, чтобы официально положить начало коалиции по созданию системы противодействия баллистическим ракетам.

— Поскольку мы работаем в очень сжатые сроки, у нас есть амбициозная цель: получить MVP (минимально жизнеспособный продукт) уже в первой половине следующего года. Это будет прототип, который уже сможет продемонстрировать свои первые практические результаты, — сказал Алоян.

Украина зависит от американских систем противовоздушной обороны Patriot. Они являются единственным оружием в ее арсенале, способным надежно сбивать российские баллистические ракеты, которые движутся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука.

На поставки систем Patriot влияют политическая нестабильность, ограниченные запасы и длительный производственный цикл.

В июле Россия усилила баллистические удары по Киеву и Одессе — южному портовому центру, запустив десятки ракет. Большинство из них Украина не смогла сбить из-за нехватки ракет-перехватчиков.

Украина готова предоставить для проекта Freyja пусковую установку и ракеты-перехватчики. Владимир Зеленский заявил, что надеется увидеть систему в рабочем состоянии в течение года.

Киев ожидает, что союзники предоставят технологии, в частности современные радары, сенсоры, а также опыт в сфере наведения ракет и электроники систем управления.

Среди оборонных компаний, которые уже присоединились к этой инициативе, — Eurosam, производитель системы перехвата SAMP-T, а также Leonardo, Thales и Saab.

Украинский производитель ракет и беспилотников Fire Point, который разработал крылатую ракету Flamingo, заявил, что станет главным промышленным партнером проекта.

В июне компания объявила о соглашении с немецким оборонным производителем Hensoldt о поставках радаров для этой системы.

Что известно о системе ПВО Freyja

Система ПВО Freyja — это попытка создать более дешевую альтернативу системе Patriot, на которую также полагаются многие европейские страны. Другие системы противовоздушной обороны, такие как франко-итальянская SAMP/T и немецкая IRIS-T, пока не доказали способность сбивать баллистические ракеты.

По словам Алояна, производителям поручили разработать основу системы со взаимозаменяемыми компонентами.

— Общая логика этой системы заключается в том, что она должна иметь открытую архитектуру. Если Дания скажет, что хочет систему Freyja с радаром Weibel датского производства, это нормально. Если Швеция скажет, что хочет систему Saab, это также не проблема, — объяснил он.

Алоян сообщил, что среди идей, которые рассматриваются, есть создание специального органа, возможно фонда, который будет аккумулировать все взносы и обеспечивать стабильное финансирование проекта.

Напомним, 13 июля стало известно, что Украина инициировала создание Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистическая коалиция). К ней официально присоединились девять европейских стран.

Зеленский заявил, что рассчитывает увидеть украинско-европейскую антибаллистическую систему Freyja в работе в течение года.

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