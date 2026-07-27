В Донецкой области российский реактивный дрон Шахед атаковал бригаду Укрзализныци. Погиб монтер колеи, еще двое железнодорожников получили ранения.

Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Атака на железнодорожников в Донецкой области

— Есть сегодня потеря в железной семье из-за вражеских обстрелов. Наша ремонтная бригада восстанавливала поврежденный врагом инфраструктурный объект в Донецкой области, — рассказал Александр Перцовский.

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По его словам, россияне направили реактивный Шахед непосредственно на людей.

Диспетчеры сообщили об опасности, и большинство работников эвакуировались.

— Но, к сожалению, один из наших монтеров колеи получил при взрыве травму, несовместимую с жизнью. Есть также два коллеги с обломочными ранениями, — говорится в сообщении.

Перцовский подчеркнул, что выясняются все обстоятельства, которые помешали, несмотря на уведомления, спасти жизнь железнодорожника.

24 июля россияне атаковали пассажирский поезд в Днепропетровской области. Людей успели эвакуировать. Вражеский дрон попал в локомотив.

Утром 19 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками пассажирский поезд в Запорожской области. Легкое ранение получила одна из проводниц.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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