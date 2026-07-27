Реактивный Шахед ударил по бригаде Укрзализныци в Донецкой области: есть погибший
- В Донецкой области российский реактивный Shahed атаковал ремонтную бригаду Укрзализныци.
- Работники восстанавливали поврежденный инфраструктурный объект.
- Большинство бригады успели эвакуироваться после предупреждения диспетчеров.
В Донецкой области российский реактивный дрон Шахед атаковал бригаду Укрзализныци. Погиб монтер колеи, еще двое железнодорожников получили ранения.
Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Атака на железнодорожников в Донецкой области
— Есть сегодня потеря в железной семье из-за вражеских обстрелов. Наша ремонтная бригада восстанавливала поврежденный врагом инфраструктурный объект в Донецкой области, — рассказал Александр Перцовский.
По его словам, россияне направили реактивный Шахед непосредственно на людей.
Диспетчеры сообщили об опасности, и большинство работников эвакуировались.
— Но, к сожалению, один из наших монтеров колеи получил при взрыве травму, несовместимую с жизнью. Есть также два коллеги с обломочными ранениями, — говорится в сообщении.
Перцовский подчеркнул, что выясняются все обстоятельства, которые помешали, несмотря на уведомления, спасти жизнь железнодорожника.
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