Из-за полномасштабной войны тысячи украинцев остались без домов или были вынуждены выехать с временно оккупированных территорий. Для поддержки таких людей государство ввело два разных механизма.

Среди них жилищный сертификат в рамках программы єВідновлення и жилищный ваучер.

Несмотря на схожую цель, эти инструменты предназначены для разных категорий граждан и действуют по разным правилам. Поэтому важно понимать, какая разница между сертификатом и ваучером на жилье и в каких случаях можно воспользоваться каждой из программ.

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Какая разница между сертификатом и ваучером на жилье читайте в материале Фактов ICTV.

Жилищный сертификат и ваучер: разница простыми словами

Как рассказали в Дія, разница между ними состоит прежде всего в причинах получения помощи.

Жилищный сертификат выдают владельцам жилья, полностью уничтоженного в результате российской агрессии. Его оформляют в рамках государственной программы єВідновлення после того, как специальная комиссия подтвердит факт уничтожения недвижимости и определит сумму компенсации.

Жилищный ваучер был создан для другой категории людей. Он предназначен для ветеранов, ветеранок и лиц с инвалидностью в результате войны, имеющих статус внутренне перемещенных лиц и выехавших с временно оккупированных территорий.

В этом случае жилье остается на оккупированной территории, поэтому провести его обследование невозможно. Именно поэтому такой человек не может воспользоваться программой єВідновлення.

Иными словами, сертификат компенсирует потерю уничтоженного жилья, а ваучер помогает приобрести новое жилье тем, кто из-за оккупации не имеет возможности вернуться домой.

Кто может получить жилищный сертификат

Право на жилищный сертификат имеют владельцы квартир, частных домов или других жилых помещений, которые были уничтожены в результате боевых действий.

Подать заявление можно через приложение или портал Дія. После этого информацию проверяет специальная комиссия, определяющая размер компенсации. Если решение положительное, сертификат появляется в Дія.

После получения документа следует забронировать средства, а перед покупкой нового жилья все совладельцы должны прекратить право собственности на разрушенный объект через нотариуса или государственного регистратора.

Жилищный сертификат действует пять лет со дня выдачи.

На что можно использовать жилищный сертификат

Сертификат позволяет приобрести новую квартиру или дом. Кроме того, его можно использовать в качестве первого взноса по программе доступной ипотеки является Обитель.

Фактически это электронный документ, подтверждающий право человека на компенсацию от государства за уничтоженное жилье.

Кому предоставляется жилищный ваучер

Еще одно важное отличие состоит в кругу получателей. Жилищный ваучер могут оформить ветераны, ветеранки и лица с инвалидностью в результате войны, которые имеют статус ВПЛ и выехали с временно оккупированных территорий. К программе могут присоединиться люди, которые получили статус переселенца еще во время проведения АТО или ООС.

В этом случае не нужно доказывать, что жилье было уничтожено. Также не производится его осмотр, фотофиксация или оценка повреждений, ведь недвижимость находится на временно оккупированной территории.

При этом право собственности на такое жилье полностью сохраняется. Владелец не должен отказываться от него или подтверждать его утрату.

Какие возможности дает жилищный ваучер

Жилищный ваучер предусматривает государственную поддержку на сумму до 2 млн грн. Эти средства можно направить на приобретение квартиры или дома, инвестирование в новостройку или использовать в качестве первого взноса по ипотеке. При необходимости ваучер можно направить на погашение ипотечного кредита.

Деньги не выдают наличными. Государство перечисляет их безналично непосредственно продавцу жилья или банка.

Еще одна особенность программы состоит в том, что если в одной семье право на жилищный ваучер имеют несколько ветеранов или ветеранок со статусом ВПЛ, они могут объединить свои ваучеры для покупки одного жилья.

Сертификат и ваучер на жилье: в чем разница и можно ли получить оба

Многих украинцев интересует, жилищный сертификат или ваучер – в чем разница и можно ли оформить обе программы одновременно. Законодательством предусмотрено, что эти механизмы поддержки взаимоисключающие. То есть нельзя одновременно получить сертификат и ваучер.

Если человек уже участвует в программе єВідновлення или имеет активное заявление на получение компенсации за уничтоженное жилье, оформить жилищный ваучер он не может. Чтобы перейти к программе ваучеров, необходимо прекратить участие в программе єВідновлення в установленном порядке.

Жилищные сертификаты и ваучеры: какая разница и что выбрать

Выбор вида помощи зависит от жизненной ситуации человека. Если жилье было уничтожено в результате войны, действует программа єВідновлення и жилищный сертификат.

Если же недвижимость осталась на временно оккупированной территории, ее невозможно обследовать, а собственник относится к определенным государством категориям получателей, тогда можно использовать программу жилых ваучеров.

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