У місті Лозова Харківської області спалахнув вогонь у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку. У полум’ї ледь не загинули чотири людини, серед яких є одна дитина.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередня причина виникнення пожежі у четвертому мікрорайоні – необережність під час куріння.

Рятувальники дізналися, що у квартирі на першому поверсі на балконі спалахнула ковдра, яка почала сильно димитися.

Через сильне задимлення з’явилася загроза для здоров’я та життя місцевих мешканців з сусідніх квартир. Рятувальники почали евакуювати людей з домівок.

Вони вивели трьох людей на свіже повітря та врятували життя 8-річного хлопчика. Полум’я розгорілося на площі близько 2 кв. м.

Пожежу вдалося загасити приблизно через годину після отримання повідомлення до рятувальної служби.