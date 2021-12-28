В Донецкой области ради наживы двое мужчин жестоко убили целую семью. Тела матери и ее 23-летнего сына обнаружили в их собственном доме.

Инцидент произошел в городе Славянск. В полицию обратился сосед семьи, сообщив, что в доме напротив разбито окно, а 49-летняя хозяйка уже несколько дней не отвечает на звонки.

После того как правоохранители проникли в дом и обнаружили тела его владельцев, начались следственные действия.

Задержать подозреваемых в двойном убийстве удалось уже спустя несколько часов. Двое мужчин успели скрыться из Донетчины: их разоблачили в одном из сел Харьковской области.

В вещах задержанных были изъяты похищенные драгоценности и оружие со следами крови.

Душил ногой, добивал топором: в Славянске мужчины убили бывшую начальницу и ее сына / 5 фотографий

Месть экс-начальнице

Во время допроса мужчины рассказали, что действовали по четкому плану и даже использовали балаклавы для неузнаваемости.

Выяснилось, что один из подозреваемых когда-то работал на фирму погибшей женщины, а сама она (вместе с сыном) занималась бизнесом по изготовлению надгробных памятников.

По данным прокуратуры, двое мужчин договорились с женщиной о встрече под предлогом заказа памятника.

По его словам, планов убивать семью не было. Мужчина решился на расправу из-за того, что женщина узнала его голос.

– Мы зашли в сарай, и уже собранным обрезом начали бить по голове. Он ее избивал, потом она упала, и он начал давить ногой на горло. Потом взял с полочки топор и им уже добивал. Снял с нее подвеску, кольцо и забрал телефон из кармана, – рассказал подозреваемый.

После этого его напарник ушел в одну из комнат дома, и уже через мгновение послышались два выстрела. 23-летний сын погибшей женщины был расстрелян, когда работал за рабочим столом.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по двум статьям – п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины.

Речь идет о преднамеренном убийстве двух лиц, совершенном из корыстных намерений по предварительному сговору группой лиц.

Если вину мужчин докажет суд, им грозит пожизненное лишение свободы.