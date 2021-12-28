У Донецькій області заради наживи двоє чоловіків жорстоко вбили цілу родину. Тіла матері та її 23-річного сина знайшли у їхньому будинку.

Інцидент стався у місті Слов’янськ. До поліції звернувся сусід родини, повідомивши, що у будинку навпроти розбите вікно, а 49-річна господиня вже декілька днів не відповідає на дзвінки.

Після того, як правоохоронці проникли у будинок і виявили тіла його власників, розпочалися слідчі дії.

Затримати підозрюваних у подвійному вбивстві вдалося вже за декілька годин. Двоє чоловіків встигли втекти з Донеччини: їх викрили в одному із сіл Харківської області.

У речах затриманих було вилучено викрадені дорогоцінності та зброю зі слідами крові.

Душив ногою, добивав сокирою: у Слов’янську чоловіки вбили колишню начальницю і її сина / 5 фотографий

Помста екс-начальниці

Під час допиту чоловіки розповіли, що діяли за чітким планом та навіть використовували балаклави для невпізнаваності.

З’ясувалося, що один із підозрюваних колись працював на фірму загиблої жінки, а сама вона (разом із сином) займалася бізнесом із виготовлення надгробних пам’ятників.

За даними прокуратури, двоє чоловіків домовились з жінкою про зустріч під приводом замовлення пам’ятника.

За його словами, планів вбивати родину не було. Чоловік наважився на розправу через те, що жінка впізнала його голос.

– Ми зайшли в сарай, і вже зібраним обрізом почали бити по голові. Він її бив, потім вона впала, і він почав давити ногою на горло. Потім взяв із полички сокиру і нею вже добивав. Зняв із неї підвіску, каблучку і забрав телефон з кишені, – розповів підозрюваний.

Після цього його напарник пішов в одну із кімнат будинку, і вже за мить почулися два постріли. 23-річного сина загиблої жінки розстріляли, коли він працював за робочим столом.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України.

Йдеться про умисне вбивство двох осіб, скоєне з корисних намірів за попередньою змовою групою осіб.

Якщо вину чоловіків доведе суд, їм загрожуватиме довічне позбавлення волі.