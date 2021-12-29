Смертельное ДТП под Киевом: один человек погиб, трое ранены

Вечером, 28 декабря, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

По данным полиции, в аварию попали легковой автомобиль и грузовик.

ДТП произошло на трассе Н-01, в районе населенного пункта Кагарлык в Киевской области.

По словам правоохранителей, женщина, управлявшая автомобилем Suzuki, не справилась с управлением. В результате легковушка врезалась в грузовик, вылетев на встречную полосу.

Среди пострадавших оказались пассажиры легкового автомобиля в возрасте 21, 33 и 48 лет. Еще один человек в возрасте 23 лет скончался на месте происшествия еще до того момента, как приехали медики.

Правоохранительные органы и врачи прибыли на место аварии, чтобы установить обстоятельства ДТП.

Полиция выяснила, что оба водителя были на момент происшествия абсолютно трезвыми.