Из Косовской центральной районной больницы, что в Ивано-Франковской области, где вечером 28 декабря вспыхнул пожар, эвакуировали 12 больных.

Обновленные данные сообщили в ГСЧС области 29 декабря.

По информации спасателей, больных вывел из помещения персонал больницы еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Пожар в палате реанимационного отделения четырехэтажного здания Косовской центральной районной больницы произошел 28 декабря в 21.22.

Возгорание площадью 55 кв. м удалось локализовать в 21.42, а локализовать – в 22.00.

На месте пожара спасатели обнаружили тела двух больных. Троих пациентов из соседней палаты подразделения ГСЧС успели спасти.

К ликвидации пожара 33 спасателя привлекли девять единиц техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.