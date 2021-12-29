Із Косівської центральної районної лікарні, що в Івано-Франківській області, де увечері 28 грудня спалахнула пожежа, евакуювали 12 хворих.
Оновлені дані повідомили в ДСНС області 29 грудня.
За інформацією рятувальників, хворих вивів із приміщення персонал лікарні ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Пожежа в палаті реанімаційного відділення чотириповерхової будівлі Косівської центральної районної лікарні сталася 28 грудня о 21.22.
Займання площею 55 кв. м вдалося локалізувати о 21.42, а локалізувати – о 22.00.
На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох хворих. Трьох пацієнтів із сусідньої палати підрозділи ДСНС встигли врятувати.
До ліквідації пожежі 33 рятувальники залучили дев’ять одиниць техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.