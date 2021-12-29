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Пожежа в лікарні Косова: стало відомо, скількох пацієнтів евакуювали

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежа в лікарні Косова: стало відомо, скількох пацієнтів евакуювали

Із Косівської центральної районної лікарні, що в Івано-Франківській області, де увечері 28 грудня спалахнула пожежа, евакуювали 12 хворих.

Оновлені дані повідомили в ДСНС області 29 грудня.

За інформацією рятувальників, хворих вивів із приміщення персонал лікарні ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Пожежа в палаті реанімаційного відділення чотириповерхової будівлі Косівської центральної районної лікарні сталася 28 грудня о 21.22.

Займання площею 55 кв. м вдалося локалізувати о 21.42, а локалізувати –  о 22.00.

На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох хворих. Трьох пацієнтів із сусідньої палати підрозділи ДСНС встигли врятувати.

До ліквідації пожежі 33 рятувальники залучили дев’ять одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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