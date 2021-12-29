В машине не нашли автокресла: в ДТП на Харьковщине погибла шестимесячная девочка

29 декабря в ДТП в Харьковской области погибла шестимесячная девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Инцидент произошел на участке автодороги М-03, между населенными пунктами Ивановка и Волохов Яр.
Легковой автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗель.
Также механические повреждения получил грузовик MAN, проезжавший мимо.
Что известно о пострадавших
42-летнюю женщину со сломанным носом и ушибом челюсти доставили в ближайшую больницу.
По предварительной информации, в автомобиле пострадавшей не было автокресла или люльки. Ее дочь погибла в результате травмы головы.
За рулем ГАЗели находился 51-летний мужчина. Бригада медиков обнаружила у него ушиб грудной клетки и голени, однако от госпитализации он отказался.
Все обстоятельства ДТП в Харьковской области устанавливает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет открыто уголовное производство.
Источники: Нацполиция, Suspilne