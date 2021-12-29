29 декабря в ДТП в Харьковской области погибла шестимесячная девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Инцидент произошел на участке автодороги М-03, между населенными пунктами Ивановка и Волохов Яр.

В машине не нашли автокресла: в ДТП на Харьковщине погибла шестимесячная девочка / 5 фотографий

Легковой автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗель.

Также механические повреждения получил грузовик MAN, проезжавший мимо.

Что известно о пострадавших

42-летнюю женщину со сломанным носом и ушибом челюсти доставили в ближайшую больницу.

По предварительной информации, в автомобиле пострадавшей не было автокресла или люльки. Ее дочь погибла в результате травмы головы.

За рулем ГАЗели находился 51-летний мужчина. Бригада медиков обнаружила у него ушиб грудной клетки и голени, однако от госпитализации он отказался.

Все обстоятельства ДТП в Харьковской области устанавливает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет открыто уголовное производство.

Источники: Нацполиция, Suspilne