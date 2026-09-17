Кабмин расширил программу страхования военных рисков для бизнеса: что изменится
- Правительство расширило программу страхования военных рисков для бизнеса и включило еще один регион в список территорий повышенного риска.
- Также увеличен максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия.
- Компенсации распространили на горючее, транспорт для его перевозки и хранения, а также другие виды имущества.
Правительство расширило программу страхования военных рисков для бизнеса и упростило условия получения компенсаций. Решение должно помочь предприятиям быстрее восстанавливаться после атак на производственные, складские и логистические объекты.
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Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Киев и Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска. Также правительство расширило список имущества, за повреждение или уничтожение которого бизнес может получить компенсацию.
К нему добавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы. Отдельно программу распространили на арендованное имущество.
Максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 до 5 млн грн в год. Кроме того, правительство упростило требования к договорам страхования.
В проекте государственного бюджета на следующий год также предусмотрена отдельная статья расходов по страхованию военных рисков.
Кроме этого, на этой неделе правительство расширило государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.
Льготные кредиты можно будет привлекать, в частности, для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации перерабатывающих предприятий, а также пополнения оборотного капитала предприятий оптовой и розничной торговли.
Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный объем финансирования для группы связанных компаний составит 1 млрд грн.
В правительстве отмечают, что эти меры должны снизить последствия российских атак для украинского бизнеса, помочь предприятиям сохранять рабочие места и быстрее возобновлять работу.