29 грудня в ДТП на Харківщині загинула шестимісячна дівчинка. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Інцидент стався на ділянці автодороги М-03, між населеними пунктами Іванівка та Волохів Яр.

У машині не знайшли автокрісла: в ДТП на Харківщині загинула шестимісячна дівчинка / 5 фотографий

Легкове авто Toyota Corolla, за кермом якого перебувала 42-річна жінка, винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем ГАЗель.

Також механічні ушкодження отримала вантажівка MAN, що проїжджала повз.

Що відомо про постраждалих

42-річну жінку зі зламаним носом та забоєм щелепи доправили до найближчої лікарні.

За попередньою інформацією, у автомобілі постраждалої не було автокрісла чи колиски. Її донька загинула внаслідок травми голови.

За кермом ГАЗелі перебував 51-річний чоловік. Бригада медиків виявила у нього забій грудної клітки та голені, однак від госпіталізації він відмовився.

Усі обставини ДТП на Харківщині встановлює слідчо-оперативна група. Найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження.

Джерела: Нацполіція, Suspilne