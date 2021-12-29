У машині не знайшли автокрісла: в ДТП на Харківщині загинула шестимісячна дівчинка

29 грудня в ДТП на Харківщині загинула шестимісячна дівчинка. Від отриманих травм дитина померла на місці.
Інцидент стався на ділянці автодороги М-03, між населеними пунктами Іванівка та Волохів Яр.
Легкове авто Toyota Corolla, за кермом якого перебувала 42-річна жінка, винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем ГАЗель.
Також механічні ушкодження отримала вантажівка MAN, що проїжджала повз.
Що відомо про постраждалих
42-річну жінку зі зламаним носом та забоєм щелепи доправили до найближчої лікарні.
За попередньою інформацією, у автомобілі постраждалої не було автокрісла чи колиски. Її донька загинула внаслідок травми голови.
За кермом ГАЗелі перебував 51-річний чоловік. Бригада медиків виявила у нього забій грудної клітки та голені, однак від госпіталізації він відмовився.
Усі обставини ДТП на Харківщині встановлює слідчо-оперативна група. Найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження.
Джерела: Нацполіція, Suspilne