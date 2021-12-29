В городе Чортков Тернопольской области вспыхнул пожар на территории комбината хлебопродуктов. В здании не могли потушить огонь около пяти часов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя возникло на крыше отдельного помещения вечером 28 декабря.

Спасателям удалось сдержать огонь и не допустить, чтобы он распространился на состав горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.

Основные силы бойцов ГСЧС сосредоточили на том, чтобы пламя не разрушило вторую часть здания и рядом расположенное здание депо.

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Огонь уничтожил покрытие и перекрытие одной из трех секций складской постройки, часть транспортной галереи на общей площади 1 тыс. 300 кв. м. В результате пожара упала транспортная галерея на железнодорожный путь — движение поездов временно остановили.

Спасатели вместе с работниками железной дороги убрали из пути элементы транспортной галереи, вскоре движение поездов возобновили.

Пожар удалось погасить спустя почти пять часов на площади около 1 тыс. 300 кв. м. По данным ГСЧС, никто не пострадал.

Для тушения огня привлекли 53 спасателей и 22 единицы техники (среди них 13 единиц от Государственной службы по чрезвычайным событиям).