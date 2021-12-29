У місті Чортків Тернопільської області спалахнула пожежа на території комбінату хлібопродуктів. У будівлі не могли загасити вогонь майже п’ять годин.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я виникло на даху окремого приміщення ввечері 28 грудня.

Рятувальникам вдалося приборкати вогонь та не допустити, щоб він поширився на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.

Основні сили бійців ДСНС зосередили на те, щоб полум’я не зруйнувало другу частину будівлі та розташованому поруч будівлю депо.

Затримання потягу Ворохта-Київ

Вогонь знищив покриття та перекриття однієї з трьох секцій складської будівлі, частину транспортної галереї на загальній площі 1 тис. 300 кв. м. Внаслідок пожежі впала транспортна галерея на залізничну колію – рух потягів тимчасово зупинили.

Рятувальники разом з працівниками залізниці прибрали з колії елементи транспортної галереї, згодом рух потягів відновили.

Пожежу вдалося загасити через майже п’ять годин на площі близько 1 тис. 300 кв. м. За даними ДСНС, ніхто не постраждав.

Для гасіння вогню залучили 53 рятувальників та 22 одиниці техніки (серед них є 13 одиниць від Державної служби з надзвичайних подій).