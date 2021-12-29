Чтобы не отдавать долг: на Черниговщине мужчина с топором расправился над пенсионеркой

В Черниговской области односельчанин жестоко убил пенсионерку, потому что не хотел возвращать долг. Мужчина был должен соседке тысячу гривен.

Родственники Екатерины Ивановны забили тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. Проверить, все ли в порядке, они попросили хорошего знакомого.

— Когда я приехал во двор, калитка была закрыта, а на веранде висел замочек. Заглянул через окно в хату – там два котика, и больше никого не видно. Смотрю в коридор – а она лежит убитая. Ноги у стены, все руки в крови, — рассказал мужчина.

Вместе с соседями он вызвал полицию и сообщил о трагедии родственникам погибшей.

Что известно об убийце

Полицейские были поражены, когда главный подозреваемый в расправе над односельчанкой на следующий день спокойно спал в собственном доме, даже не думая о побеге или алиби.

Именно 56-летний Николай был замечен на камерах наблюдения, которые предусмотрительно установил сын погибшей.

В тот день к Екатерине Ивановне заходил только Николай: только заметив белую камеру на крыше дома, он додумался перерезать провода, но записи все равно остались.

Ни соседи, ни родственники долго не могли поверить в то, что Николай лишил пенсионерку жизни. Екатерина Ивановна была едва ли не единственной, кто предоставляла ему работу в селе и не жалела денег на зарплату.

Более того, женщина спасала горе-односельчанина от голода и даже давала деньги на сигареты.

Что говорят в полиции

По данным правоохранителей, 56-летний Николай уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Почти половину своей жизни он провел за решеткой.

На допросе мужчина признался, что взял у Екатерины Ивановны деньги взаймы, но деньги решил не возвращать.

— Он нанес потерпевшему несколько ударов топором по голове и забрал из его дома мобильный телефон, планшет, видеокамеру и павербанк, — уточнила пресс-секретарь полиции Черниговщины.

Мужчину отправили в СИЗО. Уголовное производство открыто по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Убийство по корыстным мотивам) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины.

Если суд докажет вину подозреваемого, ему грозит пожизненное заключение.