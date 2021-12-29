Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Заховав тіло під диван: у Тернополі доглядальник розправився над 77-річним пенсіонером

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Заховав тіло під диван: у Тернополі доглядальник розправився над 77-річним пенсіонером

У Тернополі затримали 55-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві пенсіонера. Чоловік працював у нього доглядальником.

До поліції про смерть 77-річного пенсіонера заявив сам підозрюваний. Меблі у квартирі хтось перевернув, а тіло загиблого з численними тілесними ушкодженнями знайшли під диваном.

Слідчі звернули увагу, що доглядальник плутається у своїх показах. Спочатку він заявив, що вже два дні не приходив до дідуся, а згодом почав розповідати деталі, про які теоретично знати не міг.

Вбивцю викрили у супермаркеті

Під час проведення слідчих дій правоохоронці опрацювали відео із камер спостереження у районі будинку, де мешкав загиблий дідусь.

– Доглядальника зафіксували камери відеоспостереження у той момент, коли він крав продукти харчування із магазину. Саме їх виявили в квартирі загиблого при огляді місця злочину, – уточнили у поліції.

Більше того, у квартирі дідуся знайшли мобільний телефон, а в смітнику під під’їздом – закривавлений одяг доглядальника.

Помста і увімкнений газ

Під час допиту 55-річний чоловік зізнався, що причетний до смерті пенсіонера. За його словами, між ними постійно виникали конфлікти.

Пенсіонер звинувачував чоловіка у постійних крадіжках. Остання їхня сварка через гроші завершилася вбивством.

Коли доглядальник зрозумів, що дідусь вже не дихає, заховав його тіло під диваном, увімкнув на кухні газ та втік із квартири.

Лише дивом у будинку не прогримів вибух. Вже за лічені години доглядальник повернувся на місце злочину і викликав поліцію.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Найближчим часом 55-річний чоловік отримає повідомлення про підозру.

У поліції зазначають, що до цього інциденту у нього не було жодних проблем із законом. Досудове слідство у справі триває.

Читайте
Щоб не віддавати борг: на Чернігівщині чоловік із сокирою розправився над пенсіонеркою

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка