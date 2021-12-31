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Факты / Происшествия

Уже не в первый раз: в Киеве поймали вора на горячем

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
патрульна поліція

В Киеве в канун Нового года полиция задержала мужчину, который устроил кражу в магазине.

По словам правоохранителей, днем 31 декабря, украинец, заметно волнуясь, пошел на кассу.

Охранники, заметив мужчину, проверили его карманы и сумки. В итоге, при подозреваемом были обнаружены три портативных колонки и радиоприемник.

Уточняется, что мужчина не оплатил товар, сворованный в магазине.

Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что своровал указанную технику, чтобы продать.

Позже полиция выяснила, что мужчина ранее уже попадался на аналогичном правонарушении.

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Вор-рецидивист был задержан и отправлен в участок до выяснения обстоятельств.

Уже не в первый раз: в Киеве поймали вора на горячем / 2 фотографии

 

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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