Уже не в первый раз: в Киеве поймали вора на горячем

В Киеве в канун Нового года полиция задержала мужчину, который устроил кражу в магазине.
По словам правоохранителей, днем 31 декабря, украинец, заметно волнуясь, пошел на кассу.
Охранники, заметив мужчину, проверили его карманы и сумки. В итоге, при подозреваемом были обнаружены три портативных колонки и радиоприемник.
Уточняется, что мужчина не оплатил товар, сворованный в магазине.
Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что своровал указанную технику, чтобы продать.
Позже полиция выяснила, что мужчина ранее уже попадался на аналогичном правонарушении.
Вор-рецидивист был задержан и отправлен в участок до выяснения обстоятельств.
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