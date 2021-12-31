Группа мошенников незаконно завладела жильем одиноких умерших киевлян.

Преступная группа, в которую входило шесть человек, подделывала документы и договоры купли-продажи квартир умерших. Затем фиктивную документацию предоставляли нотариусу для регистрации. Квартиры оформляли на членов мошеннической группы.

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В настоящее время задокументированы три факта завладения недвижимым имуществом в Киеве.

29 декабря следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели обыски на территории Львовской области и города Киева, где у фигурантов изъяли документы, мобильные телефоны и электронные носители информации, являющиеся доказательствами в мошеннической схеме.

В настоящее время подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) получили два организатора группы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в арест. Им грозит наказание до 12 лет с конфискацией имущества.