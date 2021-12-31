Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Полицейские задержали мошенников, присваивавших квартиры умерших киевлян

Марта Бондаренко редактор ленты
Полицейские задержали мошенников, присваивавших квартиры умерших киевлян

Группа мошенников незаконно завладела жильем одиноких умерших киевлян.

Преступная группа, в которую входило шесть человек, подделывала документы и договоры купли-продажи квартир умерших. Затем фиктивную документацию предоставляли нотариусу для регистрации. Квартиры оформляли на членов мошеннической группы.

Читайте
Мошенники в Киеве обворовали пенсионеров на два миллиона гривен

В настоящее время задокументированы три факта завладения недвижимым имуществом в Киеве.

29 декабря следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели обыски на территории Львовской области и города Киева, где у фигурантов изъяли документы, мобильные телефоны и электронные носители информации, являющиеся доказательствами в мошеннической схеме.

В настоящее время подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) получили два организатора группы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в арест. Им грозит наказание до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте
Украли электричества на 3,5 млн: под Киевом разоблачена подпольная криптоферма

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка