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Вже не вперше: у Києві впіймали злодія на гарячому

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
патрульна поліція

У Києві напередодні Нового року поліція затримала чоловіка, який вчинив крадіжку в магазині.

За словами правоохоронців, вдень 31 грудня українець, помітно хвилюючись, пішов на касу.

Охоронці, помітивши чоловіка, перевірили його кишені та сумки. Зрештою, в підозрюваного було виявлено три портативні колонки та радіоприймач.

Уточнюється, що чоловік не оплатив товар, який було поцуплено у магазині.

Підозрюваний під час допиту розповів, що поцупив вказану техніку, щоб продати.

Згодом поліція з’ясувала, що чоловіка раніше вже заставали за аналогічним правопорушенням.

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Злодія-рецидивіста було затримано та відправлено до відділку до з’ясування обставин.

Вже не вперше: у Києві впіймали злодія на гарячому / 2 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

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