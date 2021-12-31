Вже не вперше: у Києві впіймали злодія на гарячому

У Києві напередодні Нового року поліція затримала чоловіка, який вчинив крадіжку в магазині.
За словами правоохоронців, вдень 31 грудня українець, помітно хвилюючись, пішов на касу.
Охоронці, помітивши чоловіка, перевірили його кишені та сумки. Зрештою, в підозрюваного було виявлено три портативні колонки та радіоприймач.
Уточнюється, що чоловік не оплатив товар, який було поцуплено у магазині.
Підозрюваний під час допиту розповів, що поцупив вказану техніку, щоб продати.
Згодом поліція з’ясувала, що чоловіка раніше вже заставали за аналогічним правопорушенням.
Злодія-рецидивіста було затримано та відправлено до відділку до з’ясування обставин.
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