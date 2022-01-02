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Пьянство, курение и отказ от ношения масок: хоккеистов сборных России и Чехии сняли с авиарейса

Абрамова Юлия редактор ленты
Пьянство, курение и отказ от ношения масок: хоккеистов сборных России и Чехии сняли с авиарейса

Спортсменов молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с рейса за нарушение правил поведения.

Как сообщила журналистка SVT Мари Леманн, поводом для этого решения стало употребление игроками обеих сборных алкоголя, курение и отказ от ношения масок.

– Чешскую и российскую команды JVM не пустят во Франкфурт. Пьянство, курение и отказ от ношения маски – некоторые из причин, – написала она.

Самолет с хоккеистами, которые отыграли матчи на чемпионате мира среди игроков до 20 лет в Канаде, должен был отправиться во Франкфурт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в конце декабря и должен был завершиться в начале января. Однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, в том числе – в составе российской сборной, Международная федерация хоккея в ночь накануне нового года объявила об отмене турнира.

Позже наставник молодежной сборной России, которого также заметили с сигаретой у самолета. прокомментировал инцидент с недопуском команды на рейс.

Сергей Зубов заявил о том, что сцену со снятием игроков российской и чешской команд по авиарейсу из Калгари во Франкфурт в СМИ притащили за уши.

– Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому очень нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса, – процитировал Зубова Матч ТВ.

Тренер опроверг информацию о том, что шел посадочным рукавом в самолет с сигаретой в руке.

— Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад, – сказал Зубов.

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