Спортсменов молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с рейса за нарушение правил поведения.

Как сообщила журналистка SVT Мари Леманн, поводом для этого решения стало употребление игроками обеих сборных алкоголя, курение и отказ от ношения масок.

– Чешскую и российскую команды JVM не пустят во Франкфурт. Пьянство, курение и отказ от ношения маски – некоторые из причин, – написала она.

Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

Самолет с хоккеистами, которые отыграли матчи на чемпионате мира среди игроков до 20 лет в Канаде, должен был отправиться во Франкфурт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в конце декабря и должен был завершиться в начале января. Однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, в том числе – в составе российской сборной, Международная федерация хоккея в ночь накануне нового года объявила об отмене турнира.

Позже наставник молодежной сборной России, которого также заметили с сигаретой у самолета. прокомментировал инцидент с недопуском команды на рейс.

Сергей Зубов заявил о том, что сцену со снятием игроков российской и чешской команд по авиарейсу из Калгари во Франкфурт в СМИ притащили за уши.

– Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому очень нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса, – процитировал Зубова Матч ТВ.

Тренер опроверг информацию о том, что шел посадочным рукавом в самолет с сигаретой в руке.

— Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад, – сказал Зубов.