Пияцтво, куріння та відмова від носіння масок: хокеїстів збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу

Спортсменів молодіжних збірних Росії та Чехії з хокею зняли з рейсу за порушення правил поведінки.

Як повідомила журналістка SVT Марі Леманн, приводом для цього рішення стало вживання гравцями обох збірних алкоголю, куріння та відмови від носіння масок.

– Чеську і російську команди JVM не пустять до Франкфурта. Пияцтво, куріння та відмова від носіння маски – деякі з причин, – написала вона.

Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

Літак із хокеїстами, які зіграли кілька матчів на чемпіонаті світу серед гравців не старших 20 років у Канаді, мав вирушити до Франкфурта.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартував наприкінці грудня і мав завершитись на початку січня. Однак через виявлені випадки зараження коронавірусом, у тому числі – у складі російської збірної, Міжнародна федерація хокею в ніч проти 30 грудня оголосила про відміну турніру.

Пізніше наставник молодіжної збірної Росії, якого також помітили із цигаркою у літака, прокоментував інцидент із недопуском команди на рейс.

Сергій Зубов заявив про те, що сцену зі зняттям гравців російської та чеської команд з авіарейсу з Калгарі у Франкфурт у ЗМІ притягли за вуха.

– Коментувати особливо нічого. Команда вилітає додому в Росію через годину. Всі живі-здорові. Напевно, комусь дуже потрібно перебільшити те, що насправді сталося. Багато хлопців з обох збірних неправильно носили маски. Після неодноразових нагадувань авіакомпанія вирішила зняти обидві збірні з рейсу, – процитував Зубова Матч ТБ.

Тренер спростував інформацію про те, що йшов посадковим рукавом у літак із сигаретою в руці.

– Та перестаньте, які цигарки? Я кинув курити три роки тому, – сказав Зубов.

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Джерело: Мари Леманн