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Пияцтво, куріння та відмова від носіння масок: хокеїстів збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Пияцтво, куріння та відмова від носіння масок: хокеїстів збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу

Спортсменів молодіжних збірних Росії та Чехії з хокею зняли з рейсу за порушення правил поведінки.

Як повідомила журналістка SVT Марі Леманн, приводом для цього рішення стало вживання гравцями обох збірних алкоголю, куріння та відмови від носіння масок.

– Чеську і російську команди JVM не пустять до Франкфурта. Пияцтво, куріння та відмова від носіння маски – деякі з причин, – написала вона.

Літак із хокеїстами, які зіграли кілька матчів на чемпіонаті світу серед гравців не старших 20 років у Канаді, мав вирушити до Франкфурта.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартував наприкінці грудня і мав завершитись на початку січня. Однак через виявлені випадки зараження коронавірусом, у тому числі – у складі російської збірної, Міжнародна федерація хокею в ніч проти 30 грудня оголосила про відміну турніру.

Пізніше наставник молодіжної збірної Росії, якого також помітили із цигаркою у літака, прокоментував інцидент із недопуском команди на рейс.

Сергій Зубов заявив про те, що сцену зі зняттям гравців російської та чеської команд з авіарейсу з Калгарі у Франкфурт у ЗМІ притягли за вуха.

– Коментувати особливо нічого. Команда вилітає додому в Росію через годину. Всі живі-здорові. Напевно, комусь дуже потрібно перебільшити те, що насправді сталося. Багато хлопців з обох збірних неправильно носили маски. Після неодноразових нагадувань авіакомпанія вирішила зняти обидві збірні з рейсу, – процитував Зубова Матч ТБ.

Тренер спростував інформацію про те, що йшов посадковим рукавом у літак із сигаретою в руці.

– Та перестаньте, які цигарки? Я кинув курити три роки тому, – сказав Зубов.

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Джерело: Мари Леманн

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