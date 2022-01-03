Дверь обмазал кровью: на Черниговщине мужчина за рюмкой убил своего товарища

В Черниговской области задержан убийца 41-летнего мужчины, тело которого было найдено посреди улицы.

Инцидент произошел во время новогодних праздников. Двое товарищей встретились у подозреваемого дома, где начали распивать спиртное.

Во время разговора между мужчинами возник конфликт. Хозяин дома начал наносить удары гостю кулаками в лицо: когда мужчина упал под стол, он продолжил его бить ногами.

– Раз четыре или пять ударил в область груди. Он после этого руками обмазал мне дверь кровью, – признался на допросе подозреваемый.

Когда 41-летний мужчина уже не мог встать, горе-товарищ вытолкал его из своего дома на мороз, а сам пошел спать.

– Он поднялся, у входной двери стал спотыкаться, я поддержал его и вывел за руку за калитку, – уточнил подозреваемый.

Уже на следующее утро погибшего мужчину обнаружили случайные прохожие. На место происшествия приехали полицейские, которые отправили тело на судмедэкспертизу.

Причиной смерти потерпевшего стали многочисленные телесные повреждения. В результате избиения мужчина получил множественные переломы ребер, а его лицо было изуродовано.

Подозреваемый уже задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник: Департамент уголовного розыска