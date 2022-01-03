Двері обмастив кров’ю: на Чернігівщині чоловік за чаркою вбив свого товариша

У Чернігівській області затримали вбивцю 41-річного чоловіка, тіло якого було знайдено посеред вулиці.

Інцидент стався під час новорічних свят. Двоє товаришів зустрілися у підозрюваного вдома, де почали розпивати спиртне.

Під час розмови між чоловіками виник конфлікт. Господар будинку почав наносити удари гостеві кулаками в обличчя: коли чоловік впав під стіл, він продовжив бити його ногами.

– Раз чотири чи п’ять вдарив в область грудей. Він після цього руками обмазав мені двері кров’ю, – зізнався на допиті підозрюваний.

Коли 41-річний чоловік вже не міг встати, горе-товариш виштовхав його зі свого будинку на мороз, а сам пішов спати.

– Він піднявся, біля вхідних дверей почав спотикатися, я підтримав його і вивів за руку за хвіртку, – уточнив підозрюваний.

Вже наступного ранку загиблого чоловіка виявили випадкові перехожі. На місце події приїхала поліцейські, які відправили тіло на судмедекспертизу.

Причиною смерті постраждалого стали численні тілесні ушкодження. Внаслідок побиття чоловік отримав множинні переломи ребер, а його обличчя було знівеченим.

Підозрюваного вже затримано. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Слідчі дії тривають.

Джерело: Департамент карного розшуку