Обещал покатать по селу на Новый год: под Черкасами 32-летний мужчина изнасиловал девочку

В селе под Черкассами задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Золотоношском районе. Следствие установило, что в тот вечер 15-летняя девочка вместе с двумя подружками своего возраста вышла в центр села, чтобы посмотреть на новогоднюю елку.

Именно там компанию школьниц встретил 32-летний односельчанин. Во время разговора он намекнул, что может прокатить одну из них на своем автомобиле.

По предварительной информации, только 15-летняя девочка согласилась на предложение взрослого мужчины, в то время как ее подружки остались у елки.

Не сдержав своего обещания, 32-летний мужчина вывез школьницу за село и изнасиловал в своем автомобиле.

В полиции не сообщают, каким образом пострадавшая оказалась дома, однако ее родители в ту же ночь вызвали полицию.

Обидчик девочки задержан

Учитывая все показы и предварительные выводы экспертов, полиция задержала предполагаемого насильника.

В его дом приехали следователи, оперативники и криминалисты. Когда мужчине надевали наручники, параллельно правоохранители производили обыск его дома и автомобиля.

— Мы обнаружили и изъяли мужскую одежду со следами бурого цвета, микроналожение заднего сиденья с остатками волос и следами бурого цвета, возможно, крови, — говорится в сообщении полиции.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.152 (Изнасилование несовершеннолетней) УК Украины. Если суд докажет вину мужа, ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.