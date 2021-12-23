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Раздевал силой: в Луганской области 34-летний учитель изнасиловал лицеистку

Наташа Тарчевська редактор ленты
Раздевал силой: в Луганской области 34-летний учитель изнасиловал лицеистку

В Луганской области преподаватель лицея подозревают в изнасиловании 16-летней ученицы. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Инцидент произошел в октябре этого года в Кременной. Следствие установило, что в тот день 34-летний педагог после занятий предложил девушке вместе с ним зайти в одно из подсобных помещений лицея.

После непристойных намеков ученица пыталась уйти, однако мужчина силой заставил ее остаться и изнасиловал. После этого, по словам пострадавшей, он оделся и молча вышел, оставив ее одну.

Факт изнасилования лицеистки был подтвержден выводами судмедэкспертизы. Свою причастность к насилию над 16-летней девушкой педагог категорически отрицает.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование несовершеннолетней) УК Украины.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании 34-летнему мужчине меры пресечения в виде содержания в камере СИЗО.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет.

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Источник: Луганская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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