Обіцяв покатати селом на Новий рік: під Черкасами 32-річний чоловік зґвалтував дівчинку

У селі під Черкасами затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої.

Інцидент стався у новорічну ніч у Золотоніському районі. Слідство встановило, що того вечора 15-річна дівчинка разом із двома подружками свого віку вийшла у центр села, щоб подивитися на новорічну ялинку.

Саме там компанію школярок перестрів 32-річний односельчанин. Під час розмови він натякнув, що може покатати одну із них на своєму автомобілі.

За попередньою інформацією, лише 15-річна дівчинка погодилася на пропозицію дорослого чоловіка, тоді як її подружки залишилися біля ялинки.

Не дотримавши своєї обіцянки, 32-річний чоловік вивіз школярку за село і зґвалтував у своєму автомобілі.

У поліції не повідомляють, яким чином постраждала опинилася вдома, однак її батьки тієї ж ночі викликали поліцію.

Кривдника дівчинки затримано

Врахувавши усі покази та попередні висновки експертів, поліція затримала ймовірного ґвалтівника.

До його будинку приїхали слідчі, оперативники та криміналісти. Коли чоловікові надягали наручники, паралельно правоохоронці проводили обшук його будинку та автомобіля.

– Ми виявили та вилучили чоловічий одяг зі слідами бурого кольору, мікронакладення заднього сидіння із залишками волосся та слідами бурого кольору, можливо крові, – йдеться у повідомленні поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.152 (Зґвалтування неповнолітньої) КК України. Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожуватиме від семи до дванадцяти років в’язниці.