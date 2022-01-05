Спасателей из Днепра вызвали в квартиру на проспекте Дмитрия Яворницкого Соборного района, чтобы поймать летучую мышь.
Сообщение в Службу спасения поступило 4 января в 23.30. Неожиданную находку в ванной комнате обнаружили владельцы дома.
Четверо специалистов ГСЧС, прибыв на вызов, выяснили, что летучая мышь оказалась в ванной, выпав из вентиляционного отверстия.
Спасатели животное поймали и выпустили на свободу за пределами города.
Накануне Нового года в этом же районе Днепра вызывали спасателей, чтобы ликвидировать пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на проспекте Героев.
Пламя уничтожило бытовые вещи на общей площади около 20 кв. м, а квартира стала полностью черной.
Жильцы квартиры остались живы, не пострадали и соседи.