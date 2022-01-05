Спасателей из Днепра вызвали в квартиру на проспекте Дмитрия Яворницкого Соборного района, чтобы поймать летучую мышь.

Сообщение в Службу спасения поступило 4 января в 23.30. Неожиданную находку в ванной комнате обнаружили владельцы дома.

Четверо специалистов ГСЧС, прибыв на вызов, выяснили, что летучая мышь оказалась в ванной, выпав из вентиляционного отверстия.

Спасатели животное поймали и выпустили на свободу за пределами города.

Упала в ванную: в Днепре спасатели среди ночи ловили в квартире летучую мышь / 2 фотографии

Накануне Нового года в этом же районе Днепра вызывали спасателей, чтобы ликвидировать пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на проспекте Героев.

Пламя уничтожило бытовые вещи на общей площади около 20 кв. м, а квартира стала полностью черной.

Жильцы квартиры остались живы, не пострадали и соседи.