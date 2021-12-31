В Соборном районе Днепра произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Героев.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажки загорелся огонь.

Пламя уничтожило бытовые вещи на общей площади около 20 кв. м. На фотографиях с места происшествия можно заметить, что жилье местных жителей Днепра стало полностью черным.

К счастью, жильцы квартиры остались живы, а соседи не пострадали во время пожара.

Огонь удалось локализовать через 23 минуты после сообщения в спасательную службу, а через восемь минут — полностью ликвидировать.

Для гашения пламени привлекли 12 спасателей из личного состава и три единицы пожарной техники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.