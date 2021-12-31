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Двухкомнатная квартира стала черной: в многоэтажке Днепра произошел пожар

Юля Захарченко редактор ленты
Двухкомнатная квартира стала черной: в многоэтажке Днепра произошел пожар

В Соборном районе Днепра произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Героев.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажки загорелся огонь.

Пламя уничтожило бытовые вещи на общей площади около 20 кв. м. На фотографиях с места происшествия можно заметить, что жилье местных жителей Днепра стало полностью черным.

К счастью, жильцы квартиры остались живы, а соседи не пострадали во время пожара.

Огонь удалось локализовать через 23 минуты после сообщения в спасательную службу, а через восемь минут — полностью ликвидировать.

Для гашения пламени привлекли 12 спасателей из личного состава и три единицы пожарной техники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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